В Тернопільській області у липні найбільше подорожчали фрукти, подешевшали – овочі

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, ціни на споживчому ринку області у липні в цілому залишилися на рівні попереднього місяця.

При цьому овочі подешевшали на 19,8%, рис – на 3,3%, цукор – на 1,6%, масло – на 1%, сири – на 0,9%, молоко – на 0,1%.

Водночас на 4,4% подорожчали фрукти, на 4,2% – продукти переробки зернових, на 2,8% – яйця, на 1,9% – м’ясо і м’ясопродукти, на 0,9% – соняшникова олія, на 0,1% – макаронні вироби.

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Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 4,6%, у т. ч. на тютюнові вироби – на 7,4%, алкогольні напої – на 0,2%.

Одяг і взуття подешевшали на 3%, що пов’язано із сезонними знижками на товари весняно-літнього асортименту.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,4%, при цьому амбулаторні послуги подорожчали на 0,9%, послуги лікарень – на 0,5%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання – на 0,3%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,1% відбулося за рахунок подорожчання палива і мастил на 0,2%.

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 0,9% в основному через подорожчання туристичних послуг на 14,3%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін зріс на 5,4%.