На Тернопільщині скоєно розбійний напад на сім’ю підприємця

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 20 серпня близько 23:30 до будинку приватного підприємця у селі Підгороднє Тернопільського району зайшли восьмеро чоловіків у балаклавах та з предметом, схожим на автомат Калашникова.

Нападники побили главу родини, його дружину та двох синів і зв’язали їм руки пластиковими стяжками. Після цього зловмисники забрали понад 10 тис. доларів, 22 тис. гривень, десять найменувань ювелірних прикрас, хутряні вироби, пневматичний пістолет та два мобільні телефони. Відтак сіли в автомобіль «Toyota Land Cruiser», що належить підприємцю, і поїхали в невідомому напрямку.

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Викрадений автомобіль правоохоронці знайшли в сусідньому селі Почапинці, за триста метрів від центральної дороги. Найімовірніше, там розбійники пересіли на інший транспорт.

Внаслідок побиття підприємець отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої і садна голови та обличчя. У його дружини лікарі бригади швидкої допомоги діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Потерпілих не госпіталізовували.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 та ч. 3 ст. 289 КК України.