На Тернопільщині згоріло 600 га сухої стерні.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 29 серпня о 17.46 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від сільського голови с. Красіїв Монастириського району про горіння сухої стерні на полі поблизу селища.

Прибувши до місця виклику рятувальники виявили горіння на окремих осередках поля на площі орієнтовно 150 га. Існувала загроза перекидання вогню на населені пункти та лісові насадження.

Під час гасіння поступило повідомлення про горіння сухої стерні на полі біля с. Сеньків та на полі біля сіл Яргорів, Гранітне та Високе, Монастириського району.

Начальником караулу ДПРЧ-19 Управління було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів, а саме резервного караулу ДПРЧ-19 та ДПРЧ-9 Бучацького районного відділу.

О 22 год вогнеборцями дані пожежі були локалізовані, а 1 год ночі – ліквідовано.

Внаслідок пожежі вогнем знищено орієнтовно 600 га сухої стерні.

До ліквідації пожежі було залучено 22 чоловік особового складу, 3 одиниці пожежної спецтехніки та орієнтовно 100 чоловік місцевого населення.

Під час гасіння не допущено перекидання вогню на населені пункти, врятовано 18,5 га хвойного лісу.

Причина виникнення займання встановлюється. Постраждалих на пожежі немає.