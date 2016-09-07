Поліція закрила справу проти директора тернопільського ПТУ, який змушував учнів ставати на коліна

Поліція закрила кримінальне провадження щодо директора тернопільського училища Ресторанного сервісу та торгівлі Андрія Каплуна, який змушував учнів ставати на коліна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник обласного управління Національної поліції Олександр Богомол.

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«Провадження довелося закрити, бо всі потерпілі почали давати покази, що не мають претензій, що вони самі ставали на коліна. Щодо експлуатації дитячої праці – аналогічна ситуація. Батьки почали стверджувати, що вони давали дозвіл. Лише в одному випадку були «качелі»: то батьки давали погодження, то не давали. Врешті дали покази, що їхня дитина виїжджала на роботи, але там нічого не робила», – розповів Богомол.

Чому потерпілі різко змінили покази начальник обласного управління НП чітко пояснити не зміг.

«Чи то Каплун повпливав, чи то такі батьки. Якщо потерпіла сторона дасть дозвіл, то варто було б оприлюднити матеріали справи, щоб всі побачили, як міняються покази на допитах. Маємо таке безхребетне суспільство. Але принаймні ця справа стала серйозним уроком для керівників інших навчальних закладів», – переконаний Богомол.

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Як повідомляв УНІАН, 1 лютого слідчі Тернопільського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування) з приводу інциденту в училищі Ресторанного сервісу та торгівлі.

Підставою для відкриття справи став відеоматеріал про неправомірні дії керівника, розміщений в інтернет-мережі. На відео видно, як двоє хлопців училища стоять на колінах на лінійці перед іншими учнями.

У такий спосіб директор ВПУ вирішив покарати їх за паління.

Також слідчі проводили перевірку фактів примусової праці потерпілих та інших учнів училища.

9 лютого Міністраство освіти звільнило Каплуна з посади директора. Він оскаржував дане рішення в суді. Суд першої інстнанції Каплун програв, однак виграв справу в Апеляційному суді і домагається поновлення на посаді.