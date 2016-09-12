На Тернопільщині водій на мотоциклі збив людей і втік з місця ДТП

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора внаслідок автопригоди до Борщівської районної лікарні потрапила жителька Вінницької області 1997 року народження. У жінки медики констатували перелом двох гомілок.

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На місце ДТП слідчо-оперативна група встановила, що житель Борщівського району разом із потерпілою близько 21 год рухався на мотоциклі "в селі Івано-Пусте.

Водій зустрічного автомобіля марки «ВАЗ-2106» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався у мотоцикл.

Після удару водій авто залишив місце події. Правоохоронці розшукують винуватця ДТП.