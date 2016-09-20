На Тернопільщині райвідділ ДСНС отримав від місцевого аграрія зимовий спецодяг
На Тернопільщині керівник агрофірми ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз подарував районному відділу ДСНС зимовий спецодяг.
Як повідомив УНІАН директор ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Іван Карачка, загалом рятувальникам вручили 20 комплектів спецформи загальною вартістю 30 тис. грн.
«До нас звернувся за допомогою особовий склад відділу ДСНС і за ініціативи Петра Гадза ми перерахували кошти, необхідні для придбання матеріалу та пошиву одягу, на підприємство, яке обрали самі рятувальники. Приємно, що вдалося цей подарунок вручити у день їхнього професійного свята», – каже Карачка.
Начальник Бучацького районного відділу ДСНС Ігор Михайлюк висловив вдячність керівництву агрофірми за отриманий подарунок.
Він зазначив, що держава наразі спонукає службу шукати спонсорів і самостійно знаходити кошти на матеріальне забезпечення працівників.
У штаті Бучацького районного відділу ДПРЧ-9 – 33 особи, 20 комплектів одягу отримають безпосередньо ті, котрі виїжджають на ліквідацію надзвичайних ситуацій.