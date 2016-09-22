У Тернополі рецидивіст, який минулого тижня вкрав і спалив авто, попався на черговій крадіжці автомобіля.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора про крадіжку автомобіля «ВАЗ» в поліцію заявив тернополянин.

Невдовзі поліцейські істотно пошкоджені внаслідок ДТП «Жигулі» знайшли неподалік села Каска Тернопільського району.

Водій транспортного засобу не впорався з керуванням і в’їхав у придорожній стовп, а потім зник з місця події.

Врешті поліцейські встановили особу зловмисника.

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Ним виявився 21-річний злодій-рецидивіст, якого 18 вересня затримали за угон та спалення автомобіля «Рено».

При цьому суд обрав йому запобіжний захід, не пов’язаний з цілковитим позбавленням волі.

За фактом злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).