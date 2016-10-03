На Тернопільщині 4 райони з 17 уже виконали план з набору контрактників у ЗСУ
Водночас конкретних даних щодо кількості контрактників у військовому комісаріаті не озвучили.
Про це УНІАН повідомив військовий комісар області Володимир Катинський.
За його даними, у повному обсязі і більше планове завдання з поповнення рядів української армії забезпечили Підволочиський, Зборівський, Підгаєцький та Кременецький райони.
Наближаються до виконання плану у Гусятинському, Козівському, Заліщицькому, Шумському районах та у Чорткові.
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Найгірші показники із залученням на службу за контрактом у Збройні сили України демонструють Збаразький та Чортківський райони, а також Тернопіль.
Конкретних цифр Катинський не озвучив.
Голова Тернопільської обладміністрації Степан Барна закликав голів РДА звернути особливу увагу на необхідність донесення до жителів області інформації про переваги служби в армії.