На Тернопільщині 4 райони з 17 уже виконали план з набору контрактників у ЗСУ

Про це УНІАН повідомив військовий комісар області Володимир Катинський.

За його даними, у повному обсязі і більше планове завдання з поповнення рядів української армії забезпечили Підволочиський, Зборівський, Підгаєцький та Кременецький райони.

Наближаються до виконання плану у Гусятинському, Козівському, Заліщицькому, Шумському районах та у Чорткові.

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Найгірші показники із залученням на службу за контрактом у Збройні сили України демонструють Збаразький та Чортківський райони, а також Тернопіль.

Конкретних цифр Катинський не озвучив.

Голова Тернопільської обладміністрації Степан Барна закликав голів РДА звернути особливу увагу на необхідність донесення до жителів області інформації про переваги служби в армії.