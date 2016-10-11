На Тернопільщині затримали на хабарі одного з керівників райвідділу поліції
10:09, 11 жовтня 2016Тернопіль
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Служба безпеки України спільно з внутрішньою безпекою поліції та військовою прокуратурою затримала на хабарі одного з керівників Кременецького відділу поліції Тернопільської області.
Поліцейський вимагав 10 тисяч / facebook.com/SecurSerUkraine
Як повідомляє СБУ на своїй сторінці у Facebook, поліцейський вимагав 10 тисяч гривень у місцевого мешканця за закриття кримінального провадження про шахрайство.
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Оперативники спецслужби затримали здирника в особистому автомобілі під час передачі йому 8 тисяч гривень обіцяної «винагороди».
Військова прокуратура Тернопільського гарнізону проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.
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