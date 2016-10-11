На Тернопільщині затримали на хабарі одного з керівників райвідділу поліції

Як повідомляє СБУ на своїй сторінці у Facebook, поліцейський вимагав 10 тисяч гривень у місцевого мешканця за закриття кримінального провадження про шахрайство.

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Оперативники спецслужби затримали здирника в особистому автомобілі під час передачі йому 8 тисяч гривень обіцяної «винагороди».

Військова прокуратура Тернопільського гарнізону проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.