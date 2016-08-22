На Тернопільщині затримали працівника колонії, якому закинули хабар на спостережну вежу

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, молодший інспектор Копичинецької виправної колонії проігнорував факт незаконного отримання засудженим мобільного телефона та пляшки із алкоголем.

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За це працівник колонії отримав 500 гривень та два саморобних ножі. Винагороду засуджений закинув на місток спостережної вежі, де ніс службу молодший сержант.

Співробітника колонії затримали 19 серпня. 21 серпня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Молодшому інспектору повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища).