Сільському голові з Тернопільщини загрожує вісім років в’язниці через перешкоджання роботі військкомату
16:14, 26 жовтня 2016Тернопіль
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Управління СБУ в Тернопільській області розпочало кримінальне провадження стосовно голови однієї з сільрад Борщівського району, що перешкоджав діяльності працівників військкомату.
Свої дії він мотивував офіційною відсутністю в державі воєнного стану / flickr.com/Raffaella
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, посадовець упродовж 2015-2016 років систематично чинив перешкоди працівникам військового комісаріату під час проведення на території населеного пункту обліку військовозобов’язаних. Свої дій він мотивував офіційною відсутністю в державі воєнного стану.
Окрім того, в 2015 році посадовець вчинив хуліганські дії стосовно військовослужбовців у приміщенні районного військкомату.
Кримінальне провадження розпочато за ч.1 ст.114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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