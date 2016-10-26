Сільському голові з Тернопільщини загрожує вісім років в’язниці через перешкоджання роботі військкомату

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, посадовець упродовж 2015-2016 років систематично чинив перешкоди працівникам військового комісаріату під час проведення на території населеного пункту обліку військовозобов’язаних. Свої дій він мотивував офіційною відсутністю в державі воєнного стану.

Окрім того, в 2015 році посадовець вчинив хуліганські дії стосовно військовослужбовців у приміщенні районного військкомату.

Кримінальне провадження розпочато за ч.1 ст.114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.