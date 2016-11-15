На Тернопільщині рятувальники за добу 21 раз допомагали людям через засніжені дороги

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, зокрема рятувальники буксирували рейсові автобуси та автомобілі, які потрапляли у пастки, розчищали дороги від повалених дерев, аби забезпечити проїзд, доставляли хворих та породіль.

Від початку стихії підрозділами Управління ДСНС в області здійснено 77 оперативних виїздів, під час яких вивільнено із заметів 323 автомобілі та надано допомогу 1 тис. 612 особам.

Станом на ранок ранок 15 листопада досі без струму перебувають жителі 51-го населеного пункту. Утруднений проїзд до 75 населених пунктів в 10 районах області.

Над ліквідацією наслідків негоди працюють 90 бригад (319 осіб) від Тернопільобленерго, 162 механізми та 320 осіб від служби автомобільних доріг.