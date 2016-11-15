У Тернополі відкрили кримінальне провадження щодо чоловіка, який прийшов у нічний клуб з пістолетом

14:15, 15 листопада 2016
Тернопіль
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У Тернополі відкрили кримінальне провадження щодо чоловіка, який прийшов у нічний клуб з пістолетом.

112.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в одному з нічних клубів міста.

Встановлено, що вночі туди прийшов 30-річний тернополянин, який здав в гардероб одяг, а потім  підійшов до охоронців, щоб залишити у них пістолет. 

Працівники клубу одразу викликали поліцейських. Зброю вилучили і передали експертам. За зовнішніми ознаками пістолет схожий на стартовий. 

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Водночас в поліції зазначили: якщо експертиза виявить, що пістолет не бойовий, провадження закриють.

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