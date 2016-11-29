Освітянам Тернополя з бюджету області виділять 2,5 млн грн у зв’язку з браком коштів на зарплату

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це сьогодні під час виїзного засідання колегії ОДА у Зборові повідомив голова ТОДА Степан Барна.

Він зазначив, що уже підписав відповідне розпорядження і тепер його лише мають затвердити депутати облради.

Попередньо з проханням допомогти вирішити проблему освітян Тернополя до Барни звернувся секретар Тернопільської міської ради Віктор Шумада.

Він зауважив, що цього року місто отримало на 5,3 млн грн менше субвенції з Держбюджету, тож коштів на виплату заробітної плати працівникам навчальних закладів до кінця цього року не вистачає. Для того, щоб навчальні заклади міста могли повноцінно функціонувати, а виплата заробітної плати освітянам проводилася вчасно, необхідно 5 млн грн.

Учора 28 листопада група депутатів Тернопільської міської ради звернулася до Барни із зверненням виділити 2,5 млн грн державної субвенції на навчальні заклади освіти Тернополя.

Голова ТОДА дане прохання задовольнив.

Загалом, як повідомили в прес-службі ТОДА, відповідно до Розпорядження Кабінету міністрів від 16 листопада додатковий обсяг освітньої субвенції, виділеної для Тернопільської області, становить 116,6 млн грн.