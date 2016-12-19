У Тернополі юнаки обстріляли таксі

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, до поліцейських звернувся водій таксі, який розповів, що 18 грудня близько 22 год на вул. 15 Квітня в його транспортний засіб було здійснено кілька пострілів.

Водій таксі їхав на замовлення, у той час як поруч пригальмувало авто Audi A4 і звідти невідома особа здійснила кілька пострілів з пістолета.

Таксист запам’ятав номер автомобіля і описав правопорушників. Інспектори оперативно оглянули прилеглу територію і виявили транспортний засіб у дворі будинку. Опитавши мешканців будинку, патрульні розшукали власника автомобіля. З’ясувалося, що за кермом у той вечір перебував його 18-річний син разом з своїм товаришем.

Полісмени викликали слідчо-оперативну групу. Вони вилучили предмет, схожий на пістолет. Хлопців доправили до відділку поліції для з’ясування усіх обставин.

За попередніми даними, обстріл вівся з пневматичної зброї. Поранених немає.