На Тернопільщині горів цукрозавод.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора о 14.49 на пункт зв’язку ДПРЧ-6 Управління за номером 101 надійшло повідомлення про те, що в смт. Заводське Чортківського району на цукровому заводі горить покрівля виробничого цеху на площі орієнтовно 50 м. кв.

На гасіння пожежі залучались 3 відділення чергових караулів 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 12-ти чоловік особового складу та пожежна авто драбина.

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Локалізацію пожежі було здійснено о 15 год 45 хв., ліквідовано – о 16 год 3 хв.

Причина та збитки завдані пожежею встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Чортківського РВ та Управління ДСНС України у Тернопільській області та слідчо-оперативна група Чортківського ВП ГУНП.