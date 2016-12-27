У Харкові горів Будинок дитини

До місця пожежі автоматично було направлено 4 підрозділи ДСНС на автоцистернах та чергова зміна Оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Харківській області.

Про це повідомляється на сайті Головного управління ДСНС України у Харківській області.

По прибуттю на місце рятувальниками було встановлено, що в підвальному приміщенні трапилось коротке замкнення кабельного господарства в електричному щиті.

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В результаті горіння полімерних матеріалів кабельного обплетення утворилось щільне задимлення на першому поверсі дитячого будинку, токсичність якого загрожувала життю та здоров’ю малюків. Тому керівником гасіння пожежі негайно було прийнято рішення евакуювати всіх, хто знаходився у небезпечній зоні.

Рятувальники разом із співробітниками адміністрації об’єкту на руках перенесли в інший корпус 33 дитини та вивели 7 чоловік персоналу. Також були евакуйовані особисті та спальні речі, дитячі ліжка та інше майно.

Аварійні служби міста і області наразі проводять відновлювальні роботи.

Всього в ліквідації наслідків пожежі брало участь 7 пожежно-рятувальних підрозділи, 8 одиниць рятувальної техніки та біля 40 осіб особового складу.