Поліцейські затримали злодіїв, які у Тернополі викрали хутряних виробів майже на 700 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 13 грудня близько 4 год ранку, розбивши каменем вікно, злодії винесли з магазину 17 хутряних виробів. На крадіжку їм знадобилося менше хвилини.

Наступного дня, 14 грудня жертвою злодія став ще один магазин. З нього викрали 9 норкових шуб.

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Правоохоронці затримали підозрюваних у крадіжці – двох жителів Запоріжжя 1986 та 1991 років народження.

Встановлено, що поруч з магазинами вони орендували житло, куди одразу несли крадене.

Учора щодо них відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ч. 4 (крадіжка, вчинена у великих розмірах).