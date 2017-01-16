У Тернополі водій збив електроопору і заблокував нею проїжджу частину, наразі рух транспорту відновлено (фото)

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції, інцидент стався близько 19 год на вул. Бережанській.

30-річний водій Volkswagen Amarok розповів, що він різко повернув кермо, коли під колеса несподівано вискочив собака, як наслідок врізався у стовп.

Патрульні викликали працівників РЕМу та здійснили охорону місця ДТП.

Орієнтовно через годину рух на даній ділянці дороги був відновлений.

На водія патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП – ДТП.