На Тернопільщині перекинувся рейсовий мікроавтобус, 12 пасажирів постраждали (фото)
На Тернопільщині перекинувся рейсовий мікроавтобус, 12 пасажирів госпіталізовано, один - в реанімації.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталася сьогодні, 25 січня, на трасі поблизу Шумська.
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Рейсовий мікроавтобус Шумськ-Тернопіль марки Mercedes Sprinter виїхав з райцентру о 12 год. У ньому перебувало понад 20 пасажирів, серед яких – одна дитина.
За 8 км від Шумська автобус почало заносити через ожеледицю на дорозі.
Водій не зумів втримати транспорт на дорозі, як наслідок, автобус перекинувся на узбіччі.
Із 12-ти госпіталізованих один перебуває у реанімації. В окремих пасажирів, за даними поліції, зафіксовано переломи.
Правоохоронці працюють над встановленням остаточної причини аварії.