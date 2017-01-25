На Тернопільщині перекинувся рейсовий мікроавтобус, 12 пасажирів постраждали (фото)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталася сьогодні, 25 січня, на трасі поблизу Шумська.

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Рейсовий мікроавтобус Шумськ-Тернопіль марки Mercedes Sprinter виїхав з райцентру о 12 год. У ньому перебувало понад 20 пасажирів, серед яких – одна дитина.

За 8 км від Шумська автобус почало заносити через ожеледицю на дорозі.

Водій не зумів втримати транспорт на дорозі, як наслідок, автобус перекинувся на узбіччі.

Із 12-ти госпіталізованих один перебуває у реанімації. В окремих пасажирів, за даними поліції, зафіксовано переломи.

Правоохоронці працюють над встановленням остаточної причини аварії.