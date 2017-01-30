У Тернополі затримали таксиста за зґвалтування

Інспектори оперативно виїхали на вул. Героїв Крут, де зустріли заявницю, яка перебувала у шоковому стані.

Вона розповіла, що поверталась із нічного клубу додому та сіла у вільне таксі. Таксист, погрожуючи ножем, зґвалтував її. При цьому жінка обманом випросила у нього номер телефону.

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За даним номером, видавши з себе замовницю, таксиста викликала патрульна поліцейська. Чоловік прийняв виклик й за декілька хвилин приїхав за вказаною адресою. Там його затримали.

Під час поверхневої перевірки транспортного засобу охоронці порядку виявили два ножі.

Чоловіка доставили до відділку поліції. За попередньою інформацією, чоловік раніше вже мав проблеми з законом.