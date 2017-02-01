У Тернополі розпочато перевірку щодо старшого слідчого поліції, якого затримали нетверезим за кермом.

16:28, 01 лютого 2017
Тернопіль
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У Тернополі розпочато перевірку щодо старшого слідчого поліції, якого затримали нетверезим за кермом.

За даним фактом інспекція з особового складу проводить службову перевірку / 112.ua

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації НП Тернопільської області, сьогодні близько 5 год ранку патрульній поліцейські зупинили старшого слідчого відділення поліції Тернопільського відділення поліції ГУНП в Тернопільській області.

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За словами патрульних, чоловік керував приватним автомобілем з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

За даним фактом інспекція з особового складу проводить службову перевірку за результатами якої буде прийняте рішення щодо подальшого перебування на посаді даного працівника.

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Теги: #затримання