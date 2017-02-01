У Тернополі розпочато перевірку щодо старшого слідчого поліції, якого затримали нетверезим за кермом.
16:28, 01 лютого 2017Тернопіль
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У Тернополі розпочато перевірку щодо старшого слідчого поліції, якого затримали нетверезим за кермом.
За даним фактом інспекція з особового складу проводить службову перевірку / 112.ua
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації НП Тернопільської області, сьогодні близько 5 год ранку патрульній поліцейські зупинили старшого слідчого відділення поліції Тернопільського відділення поліції ГУНП в Тернопільській області.
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За словами патрульних, чоловік керував приватним автомобілем з явними ознаками алкогольного сп’яніння.
За даним фактом інспекція з особового складу проводить службову перевірку за результатами якої буде прийняте рішення щодо подальшого перебування на посаді даного працівника.
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