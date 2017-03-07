У 2016 році прямі інвестиції в економіку Тернопільщини зросли в 26,2 рази до 4 млн дол

11:07, 07 березня 2017
Тернопіль
45 0

У 2016 році надходження прямих інвестицій здійснили інвестори 13 країн світу. 

Ілюстрація REUTERS

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, це в 26,2 рази більше, ніж у 2015 році, коли в  економіку області іноземними інвесторами  було вкладено прямих  інвестицій акціонерного капіталу 154 тис. дол.

У 2016 році надходження прямих інвестицій здійснили інвестори 13 країн світу. Основною країною-інвестором була Бельгія, на яку припадає 83,1% загального обсягу надходжень. Інвестиції з Кіпру склали 197,4 тис. дол., з Німеччини  – 81,1 тис. дол., з  Естонії – 64,8 тис. дол.

Із  країн  ЄС  в  економіку  області  інвестовано  4 млн 17 тис. дол. або 99,5% загального  обсягу  вкладень.

Найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були спрямовані до підприємств промисловості ‒ 3362,7 тис. дол. та сільського, лісового та рибного господарства ‒ 570,7 тис. дол. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #інвестиції#Тернопільщина