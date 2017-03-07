Телефонний шахрай видурив у 56-річної тернополянки 8 тисяч гривень

12:11, 07 березня 2017
Тернопіль
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Жінці зателефонував незнайомий, представився працівником банку і повідомив, що з її рахунку невідомі намагалися зняти кошти

Фото zn.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жінці зателефонував незнайомий, представився працівником банку і повідомив, що з її рахунку невідомі намагалися зняти кошти.

При цьому сказав, що необхідно швидко змінити пароль,  а далі випитав у жінки всю конфіденційну інформацію.

Невдовзі після дзвінка жінці на телефон прийшло СМС із повідомленням про те, що з її картки переведено 8,1 тис грн.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

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Теги: #Тернопільщина#шахрай