Телефонний шахрай видурив у 56-річної тернополянки 8 тисяч гривень
12:11, 07 березня 2017Тернопіль
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Жінці зателефонував незнайомий, представився працівником банку і повідомив, що з її рахунку невідомі намагалися зняти кошти
Фото zn.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жінці зателефонував незнайомий, представився працівником банку і повідомив, що з її рахунку невідомі намагалися зняти кошти.
При цьому сказав, що необхідно швидко змінити пароль, а далі випитав у жінки всю конфіденційну інформацію.
Невдовзі після дзвінка жінці на телефон прийшло СМС із повідомленням про те, що з її картки переведено 8,1 тис грн.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.
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