На Тернопільщині оштрафували заступника голови РДА, який нарахував собі субсидію

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що чиновник, обіймаючи посаду заступника голови РДА та голови районної комісії по вирішенню спірних питань щодо призначення всіх видів соціальних допомог, не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів та голосував за прийняття рішення про призначення собі субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Підгаєцьким районним судом посадовця визнано винним у вчинені адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

На нього накладено адміністративне стягнення в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3,4 тис. грн.