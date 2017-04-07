ДАБІ Тернопільщини після перевірки контролюючих служб зменшила кількість відмов у 3 рази

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час наради під головуванням першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України В’ячеслава Негоди повідомив начальник управління містобудування та архітектури Тернопільської облдержадміністрації Володимир Харченко.

«Почастішали скарги людей на систематичні відмови в органах ДАБІ. Головою Тернопільською облдержадміністрації Степаном Барною було дано доручення вивчити ситуацію. Ми провели моніторинг і виявили, що у 2016 році в обласну ДАБІ звернулося 2 тис. 781 особа – на 100 більше, ніж попереднього року. А от кількість відмов зросла у 3 рази. 910 людей отримали відмови», – розповів Харченко.

Відтак ТОДА звернулася до правоохоронців, а також до голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексія Кудрявцева з проханням навести порядок в обласній ДАБІ.

«Результат не забарився – станом на 14 березня кількість розглянутих звернень зросла у 2 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року, при цьому було виписано лише одну відмову через брак інформації у зверненні. А з 14 березня по 5 квітня випадків відмов взагалі не було», – повідомив Харченко.

Принагідно Барна подякував присутньому на нарді Кудрявцеву за втручання, після чого обласне ДАБІ почало працювати так, як від нього очікують люди.

«З Окопів людина їхала в Тернопіль 161 км, а тут їй казали, що треба щось виправити і завертали назад. Це неприпустимо. Тепер відсоток відмов впав до 3%. В ДАБІ нарешті працівники почали підказувати людям, як вирішити проблему. Уже не потрібно людині звертатися по 10-12 разів, до мене перестали приходити заявники із повідомленнями про те, що в ДАБІ від них щось хочуть і чогось очікують. Люди побачили, що є увага влади до їх проблем і що ці проблеми вирішуються», – розповів по досягнуті зміни Барна.

Кудрявцев зауважив, що керівник обласної ДАБІ не виправдав довіру.

«Але зараз тут найкращий показник. 3% відмов – такого немає ніде по Україні, будемо докладати зусиль, щоб до цієї планки прямували й інші області. А з 10 червня відмов взагалі не буде оскільки уже не потрібно буде оформляти декларації на початок будівництва», – повідомив Кудрявцев.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Барна доручив правоохоронцям проаналізувати майже 1 тис. відмов від ДАБІ і дати їм правову оцінку.