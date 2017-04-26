У Тернополі перекинулася іномарка: водій був у стані алкогольного сп’яніння (відео)

У Тернополі перекинулася іномарка, рівень алкоголю в крові водія якої перевищував норму в 14 разів.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, близько 22 год на службу 102 надійшла інформація про ДТП на вул. Лозовецькій.

На місце події патрульні виявили автомобіль Fiat Dоblo, який перекинувся, а поруч – водія з пасажирами. Патрульні з’ясували, що 30-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та спричинив ДТП. Результат алкотесту – 2,85 проміле алкоголю в крові, що майже у 14 разів перевищувало допустиму норму.

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На водія патрульні склали протоколи за ст. 124 КУпАП (ДТП), ч.1 ст.130 КупАП (керування у стані алкогольного сп’яніння). Також у нього вилучили посвідчення водія.

Раніше у Тернополі п’яний водій на пішохідному переході смертельно травмував 68-річного чоловіка.