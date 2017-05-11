У Тернополі з нагоди схвалення безвізу для України під обладміністрацією урочисто підняли прапор ЄС та провели флешмоб

Як передає кореспондент УНІАН, на знак підтримки європейського вектору розвитку України, біля входу в приміщення облради та облдержадміністрації відбулася урочиста церемонія підняття Державного прапора України та прапора Євросоюзу. Також відбувся флешмоб з розгортання Державного прапора та підняття прапорців Євросоюзу.

У заході взяли участь голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, працівники апарату Тернопільської ОДА, депутати, державні службовці, молодь та активні учасники громадського життя області.

«Сьогодні визначний день – Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання нам, громадянам України, права на безвізові подорожі. Цього рішення ми чекали багато років. Водночас це важливий крок у зміцненні самоідентифікації України як європейської держави, причетної до європейських традицій і цінностей», – сказав під час виступу Барна.

Він додав, що відповідно до ухвалення Радою міністрів Євросоюзу рішення про надання безвізового режиму 17 травня відбудеться його офіційне підписання в європейському парламенті у Страсбурзі. Далі рішення опублікують в офіційному віснику ЄС і через 20 днів після публікації безвіз почне діяти. Попередньо – з 11 червня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2017 року посли ЄС схвалили безвізовий режим для українців. Європарламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.