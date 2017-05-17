На Тернопільщині троє місцевих мешканців незаконно видобували камінь (фото)

На Тернопільщині за добу викрили трьох місцевих мешканців, які незаконно видобували камінь. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зловмисників виявили під час рейду у Бучацькому районі, який провели працівники поліції з представниками громадської організації "Протидія корупції та моніторинг екології "Скеля" й СБУ.

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Ще двоє невідомих, які в недіючому кар'єрі на території сільради села Рукомиш металевим ломом та лопатою видобували декоративний камінь-пісковик, втекли, їхні особи встановлюють правоохоронці. Інших двох правоохоронці затримали. Чоловіки встигли видобути близько 15 м куб. каменю.

Видобутий камінь поміщено на арештмайданчик.

Ще одного порушника впіймали на території недіючого кар’єру села Заривинецької сільської ради.

18-річний хлопець накопав 20 м куб. каменю. У нього поліцейські вилучили металевий лом, молот та зубило. Студент професійно-технічного училища пояснив, що камінь видобував з метою продажу, оскільки грошей на прожиття не вистачає.

Обидва факти внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 240 ч. 2 ККУ (порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення).

За словами директора громадської організації "Протидія корупції та моніторинг екології "Скеля" Андрія Об'єщика, на території села Рукомиш активісти також виявили ще один закинутий кар'єр із заготовленими для вивозу 50 м куб. каменю. Людей в кар'єрі не було. Працівники поліції з'ясовують осіб, причетних до видобування на даній території корисних копалин і вирішують питання про внесення цього факту в ЄРДР.