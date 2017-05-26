В рамках Інвестиційного форуму Тернопільщина підписала ряд документів про співробітництво з іноземними партнерами

В рамках другого дня Міжнародного інвестиційного форуму Тернопільщина підписала ряд документів про співробітництво з іноземними партнерами. Як передає кореспондент УНІАН, завдяки цьому буде налагоджено співпрацю з кільками іноземними країнами у торговельно-економічній, науково-технічній і культурній сферах.

Зокрема, було підписано Меморандуми про співробітництво з Іспансько-Українською Торговою Палатою для розвитку, Українсько-Сербською Діловою Палатою, Китайською Торговою Асоціацією, а також Виконавчий протокол на 2017-2018 роки до Угоди про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво між Тернопільською обласною державною адміністрацією та Підкарпатським воєводством Республіки Польща.

Як зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна, підписання цих документів має важливе значення для Тернопільщини й слугуватиме розширенню зовнішньоекономічної діяльності.

«Це добрий крок в плані налагодження співпраці між бізнесом Тернопілля і бізнесом цих країн. Для нас дуже важливо посилити показники зростання товарообороту між нашими країнами і, сподіваюся, що підписання цих Меморандумів дасть нам таку можливість. Зокрема, для Тернопільщини дуже важливе значення має підписання Угоди з Підкарпатським воєводством, адже це воєводство є унікальним у плані залучення іноземних інвестицій», - сказав Барна.

Як повідомляв УНІАН, у Тернопільській області триває Міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина Invest-2017». У ньому беруть участь представники 27 країн. Форум розпочався 24 травня і завершиться сьогодні.