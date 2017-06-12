Платники податків Тернопільщини за 5 місяців сплатили 320,7 млн гривень ПДВ

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, порівняно з відповідним періодом минулого року приріст надходжень склав 119,6 млн грн.

Зокрема, у травні прогнозний показник виконано на 102,6%, фактичні надходження склали 59,1 млн грн. Це на 8,1 млн грн більше, ніж у травні 2016 року.

Сплату податку на додану вартість забезпечили 2 тис. 672 суб’єктів господарювання, серед яких 2 тис. 292 юросіб та 380 фізосіб-підприємців.

Порівняно з січнем-травнем минулого року кількість платників податку на додану вартість – юридичних осіб в області зросла на 187 осіб або майже на 9%.