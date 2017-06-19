На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано 5 малолітніх дітей та трьох дорослих (фото)

11:44, 19 червня 2017
Тернопіль
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Зіткнулися автомобілі ВАЗ та Opel, внаслідок зіткнення іномарка перекинулася.

Водій

На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано 8 осіб.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Підгороднє в Тернопільському районі.

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Зіткнулися автомобілі ВАЗ та Opel, внаслідок зіткнення іномарка перекинулася.

ДТП на Тернопільщині / Поліція Тернопільскої області

За попередньою інформацією, автопригода трапилася через те, що водій «Жигулів» виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в зустрічне авто.

До лікарні медики госпіталізували п’ятьох дітей – четирьох з ВАЗу віком від 1 до 4 років та 8-річну дівчинку з іномарки.

Двох водіїв госпіталізовано в реанміацію.

Також в лікарню доставили дружину водія іномарки.

Причини автопригоди встановлює слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині госпіталізували 5-річну дитину, яку збив автобус.

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Теги: #ДТП на Тернопільщині