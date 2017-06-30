У Тернополі відбулися урочистості з нагоди 110-річчя від дня народження Романа Шухевича (фото)

У Тернополі відбулися урочистості з нагоди 76-ої річниці Акту відновлення Української держави та 110-річчя від дня народження Головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході біля пам’ятника відомому українському політичному та військовому діячеві, активістові ОУН Ярославу Стецьку взяли представники місцевої влади, громадськості, духовенства.

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Священики відслужили молебень, після чого відбувся мітинг.

«Дуже багато поколінь українців віддали своє життя, виборюючи державність. Цей період був надзвичайно складним і тепер ми можемо його оцінювати лише через епохи та особистості. Саме тому, коли сьогодні згадуємо період 1941 року і спроби української еліти на чолі з Ярославом Стецьком відновити українську державність, розуміємо, що це є свідченням того, що всупереч диктаторським режимам, Україна все-таки виборола свою незалежність», – сказав під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

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При цьому він закликав усіх зробити все для того, аби відстоювати здобуту незалежну державу та європейські цінності.

«Відчуваючи відповідальність перед багатьма поколіннями борців, котрі віддавали і віддають свої життя і здоров’я у бліндажах, ми маємо розуміти, що зміни в державі починаються із кожного з нас. Тому сьогодні в день відновлення української держави, в день народження Романа Шухевича закликаю всіх, пам’ятаючи про них, усвідомлювати свій обов’язок та відповідальності перед Україною», – наголосив Барна.