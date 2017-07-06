На Тернопільщині за 4,7 мільйони гривень відремонтували очисні споруди в Почаєві

На Тернопільщині за 4,7 млн грн відремонтували очисні споруди в Почаєві, які були збудовані ще у 1966 року, вже давно вийшли з ладу і не виконували своєї функції.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації під час відкриття об’єкту голова Тернопільської ОДА Степан Барна наголосив, що наявність чистої води залишається однією із ключових проблем регіону, тому її вирішенню приділяється особлива увага.

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«Треба ремонтувати, будувати те, що потрібне людям для повсякденного життя. Щоб воно було комфортним і відчувалося, що ми живемо у XXI столітті. Претендуючи на чисту воду, яку дарує природа, ми так само маємо дбати, щоб і повертати її чистою. Проблема очисних споруд існує по всій області. Але за останні два роки нам вдалося її вирішити у Шумську, Збаражі, Микулинцях, сьогодні тут у Почаєві, днями – у Підгайцях, також працюємо над цим у Товстому та Бережанах», – сказав Барна.

Він нагадав, що ще рік тому всі нечистоти з Почаєва зливалися у річку Іква.

«Підтоплювало також Старий Тараш нечистотами. Тому відсутність очисних споруд у Почаєві була серйозною екологічною проблемою. Але спільними зусиллями органів державної влади та місцевого самоврядування ми її вирішили. З Фонду регіонального розвитку на цей об’єкт було спрямовано понад 4 млн грн на здійснення будівельних робіт, а співфінансування від Почаївської громади склало близько 700 тис. грн», – зазначив Барна.

За даними міського голови Почаєва Василя Бойка, потужність очисних споруд складає 200 м куб. на добу. На даний час проводяться пуско-налагоджувальні роботи. Ефективність очистки господарсько-побутових стічних вод при застосуванні запроектованої технології складає 87-99%.

Технологія очистки господарсько-побутових стічних вод базується на використанні механічних (проціджування, відстоювання) та біологічних (аеробне окислення) методів. Розділення активного мулу від очищеної води здійснюється у відстійнику. Для знезараження патогенних бактерій, що залишаються в очищених стічних водах, і зменшення таким чином небезпеки зараження води водойм здійснюється знезараження гіпохлоритом натрію у контактному резервуарі. Очищена і знезаражена вода відводиться у р. Іква.

На даний час Почаївська міська рада працює над виготовленням проектно-кошторисної документації на ІІ чергу очисних споруд, яка планується реалізуватися у 2018 році.