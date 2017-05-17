На Тернопільщині розраховують до 2020 року збудувати очисні станції в кожному райцентрі.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання круглого столу «Екологічні проблеми Тернопільської області та шляхи їх розв’язання» заявив начальник управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА Орест Сінгалевич.

Він повідомив, що наразі у відкриті водойми Тернопільщини скидається понад 30 млн м куб. стоків. Із них нормативно очищені — понад 17 мл м куб, нормативно чисті – 11 млн куб, забруднені – 2 млн м куб.

При цьому він зазначив, що така позитивна динаміка формується завдяки очисним спорудам, що ефективно функціонують в Тернополі, де і формується наійбльша кількість стоків.

Віодночас Сінгалевич додав, що за два останніх роки в області збудовано вже 11 очисних об’єктів. «Нещодавно відбулося засідання конкурсної комісії з питань фінансування з Фонду регіонального розвитку, тож маємо надію, що в цьому році на Тернопільщині будуватимуться ще 6 очисних споруд. На фінансування зазначених заходів також спрямовуються кошти й з обласного екологічного фонду. Тож якщо й надалі зберігатиметься така динаміка, до кінця 2020 року ми зможемо повністю вирішити проблему нормативної очистки зворотних вод, проблема якої особливо гостро відчувається у період маловоддя», - сказав Сінгалевич.