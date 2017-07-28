Поліцейського, який виїхав на документування правопорушення у нетверезому стані, звільнили з роботи

Експерта-криміналіста Збаразького відділення поліції, який учора виїхав на документування правопорушення у нетверезому стані, звільнили з роботи.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, відповідний наказ підписав начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

Окрім цього, за відсутність контролю за підлеглими про неповну посадову відповідність попереджені начальник Збаразького відділення поліції та його заступники.

Як повідомляв УНІАН учора ввечері жителі Вишнівця перекрили дорогу.

При цьому на документування правопорушення з групою поліцейських приїхав криміналіст у нетверезому стані.

Він знімав перекриття дороги на відео і не був у поліцейській формі.

Попри це Богомол ще вчора пообіцяв, що його буде звільнено.