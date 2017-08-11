Тернопільщина представляє свій економічний потенціал у Литві. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, делегація на чолі з головою Тернопільської ОДА Степаном Барною впродовж 5 днів перебуватиме у Литвіу Тауразькому повіті.

Читайте такожУ 2016 році в реальний сектор економіки Тернопільщини було залучено 161 млн. доларів капітальних інвестиційГоловна мета закордонного відрядження – подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною та Республікою Литва в економічній та гуманітарній сфері, презентація економічного потенціалу Тернопільської області. Одним із ключових питань також є перейняття досвіду з децентралізації, адже у 2010 році у Литві успішно пройшла адміністративна реформа, яка дала поштовх соціальному розвитку країни, економіці, особливо розвитку сільських територій.

Під час офіційного візиту делегація з Тернопільщини візьме участь в засіданні з членами Ради регіонального розвитку повіту, Тауразької Спільноти друзів Тернополя, головами самоврядувань, підприємцями та ЗМІ, ознайомиться з роботою місцевого самоврядування, огляне об’єкти інфраструктури тощо.