Презентація Тернопільщини у Києві є яскравим сигналом для інвесторів – Гундер

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час презентації області в Українському домі у Києві заявив президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

Читайте такожВтрачені історичні пам’ятки Тернопільщини планують демонструвати у вигляді 3D

Він підкреслив, що прийти до потенційних інвесторів і показати всі можливості свого краю в часи, коли йде боротьба за інвесторів, – це є надзвичайно важливий крок.

«Головне, що інвестори мають можливість розуміти – чому інвестувати сьогодні в Тернополі чи Тернопільській області. Був форум минулого травня і зараз чекаємо новий інвестиційний форум в Тернополі 28 травня. Це можливість щоб інвестори зрозуміли і побачили , які є можливості саме для інвестицій на Тернопільщині», – каже Гундер.

Також президент Американської торговельної палати додав, що прихід інвестицій залежить і від мешканців регіону та його влади.

«Ми бачимо – вони для інвесторів дуже відкриті і вони заохочують. Інвестора треба підтримати, і вони хочуть його підтримати, хочуть щоб інвестори заходили і можна було працювати. Це нові робочі місця, сплата податків і взагалі це все є для добра всієї області», – відзначив Гундер.