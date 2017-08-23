На Тернопільщині 27-28 серпня відбудеться Успенська проща до Зарваниці. Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ, під час прощі на території Марійського духовного центру освятять точу копію хатини Матері Божої, оригінал якої розташований у м. Лорето (Італія).

Будівництво храму-копії хатини було розпочате ще в 2011 році. Освятять її у неділю о 16 год.

Проща приурочена 100-ій річниці об’явлення Пресвятої Богородиці у Фатімі та 125-ій річниці від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого.

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Під час прощі архиєпикоп і митрополит Василій Семенюк очолить богослужіння, під час яких молитимуться за мир в Україні. О 22 год в неділю відбудеться традиційний похід зі свічками до чудотворного місця, о 23 год – молебень до Богородиці біля собору та панахида за героїв, які віддали життя за Україну біля меморіалу Небесної сотні.

Об 00.30 після Хресної дороги розпочнеться концерт духовної пісні на Співочому полі.

У понеділок в рамках прощі буде відправлено чотири літургії, також відбудуться священичі свячення, освячення води та Хресна дорога.

Марійський духовний центр у Зарваниці входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку участь у Всеукраїнській прощі беруть десятки тисяч паломників.