Телефонний шахрай видурив у жительки Тернопільщини 10 тисяч гривень

Телефонний шахрай видурив у жительки Тернопільщини 10 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жінка розмістила на сайті оголошень інформацію про продаж картин.

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Невдовзі її зателефонував чоловік, який висловив зацікавленість товаром, при попросив жінку перевірити, чи активна її картка, щоб він міг перевести кошти. Оскільки жінка не особливо розуміла, як це зробити, чоловік зголосився допомогти їй все зробити в телефонному режимі. При цьому жінка, не аналізуючи вказівок шахрая, сама перевела на його рахунок усі наявні на картці 10 тис. грн.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.