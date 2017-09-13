На Тернопільщині відтворять битву гетьмана Петра Дорошенка з військом Яна Собєського під Підгайцями.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, захід відбудеться 23 вересня з нагоди 350-річчя битви.

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В рамках урочистостей в с. Загайці освятять відновлену могилу козаків, а також урочисто відкриють меморіальну таблицю «Підгаєцькі угоди». Крім цього, за участю істориків Тернопільського національного педагогічного університету, краєзнавців та громадських діячів заплановано проведення наукової конференції з нагоди 350-річчя вказаної історичної битви.

Також 23 вересня у Підгайцях відбудеться й фестиваль національного колориту «Туристична ярмарка», в рамках якої діятимуть польова кухня, виставки сільськогосподарської продукції та декоративно-прикладного мистецтва

Після театралізованого відтворення битви для гостей свята відбудеться концерт.