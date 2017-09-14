На Тернопільщині затримали 17-річну дівчину, яку батько, перебуваючи в тюрмі, залучив до шахрайств.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, неповнолітня разом зі своїм батьком, який відбуває покарання у місцях позбавлення волі за наркозлочини та крадіжки, шукали на сайтах оголошень дороговартісний товар. Батько з в'язниці у сусідній області телефонував власнику, домовлявся про зустріч. Проте попереджав, що за покупкою прийде його донька, оскільки він за межами міста, а розрахунок буде через картку.

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Коли під час передачі товару на номер продавця приходило смс-повідомлення про зарахування коштів, дівчині віддавали покупку. Наразі відомо, що жертвами шахраїв стали власники ноутбука та мобільного телефону "АЙФОН 5".

Дівчина під час затримання заявила, що піти на злочин її спонукав батько.

Щодо неї відкрито кримінальне провадження за ст. 190 ч. 2 ККУ (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому).

Перевіряється причетність затриманої до інших аналогічних злочинів.