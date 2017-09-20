На Тернопільщині в одному з сіл виявили 46 мінометних мін часів Другої світової війни

На Тернопільщині виявили 46 мінометних мін часів Другої світової війни. Як повідомили УНІАН в прес-службі територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора 19 вересня в с. Метенів Зборівського району .

О 13:00 групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Піротехніками ДСНС, які приїхали на виклик про знайдений небезпечний предмет, під час обстеження прилеглої території виявили загалом 46 мінометних мін калібром 81 мм часів Другої світової війни.

Всі виявлені вибухонебезпечні предмети будуть вилучені та знищені в безпечному місці, шляхом контрольованого підриву.