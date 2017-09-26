На Тернопільщині на території діючого цукрозаводу виявили 2 артснаряди часів Другої світової війни. Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора у смт. Козова на території цукрового заводу.

Рятувальники, які прибули на місце виклику, встановили, що виявлено два артилерійських снаряди часів Другої світової війни калібром 76 мм.

Небезпечні знахідки передані до рук фахівців групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення для подальшого знешкодження шляхом контрольованого підриву у безпечному місці.

Загалом з початку року на території області виявлено 1 тис. 17 вибухонебезпечних предметів.