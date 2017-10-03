На Тернопільщині наступного року за 10,4 млн грн завершать реставрацію Бучацької ратуші (фото)

На Тернопільщині наступного року за 10,4 млн грн завершать реставрацію Бучацької ратуші, яка є пам’яткою архітектури XVIII ст. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час огляду ратуші та уже проведених реставраційних робіт заявив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

«Бучацька ратуша – це унікальна пам’ятка, де найчіткіше відображено надбання всесвітньо відомого скульптора Іоана Георга Пінзеля. Саме тому наш обов’язок – довести до логічного завершення реконструкцію цієї ратуші та приділити їй належну увагу не лише з боку місцевих жителів, а й з боку іноземних туристів. Іоан Пінзель – це беззаперечний авторитет для світового мистецтва і ми просто зобов’язані зробити все для того, що ця архітектурна пам’ятка була відновлена», – сказав Барна.

За його даними, з державного бюджету на проведення реконструкції уже використали 3 млн грн.

«Тепер же, спілкуючись з депутатами обласної ради, з районною адміністрацією, з Бучацькою міською радою, ми прийняли рішення, щоб додатково підсилити участь органів місцевого самоврядування щодо фінансування даного об’єкту. Це для нас питання принципове. І наступного року ми намагатимемося забезпечити не тільки подвійне фінансування, а й подвійне виконання робіт, тобто залучити додаткові підрядні організації для того, щоб уже за півтора року ми цей об’єкт могли здати, окультурити та підвести комунікації», – зауважив Барна.

При цьому додав, що Бучацька ратуша після реставрації буде приваблювати туристів і наповнювати місцевий бюджет.

«Ми сьогодні відчуваємо величезну увагу з боку світових туристів до цього об’єкту. Тому, гадаю, це може дати суттєвий економічний ефект», – зазначив очільник області.

На даний час ратуша реставрована на 40%. За 2006-2011 роки завершено роботи щодо капітального ремонту купола та фасадів двох верхніх ярусів.

Повністю реконструкцію ратуші планують завершити у 2018 році за кошти Державного фонду регіонального розвитку із співфінансуванням з місцевого бюджету. Загальна вартість проекту 10,4 млн грн. З них приблизно 2 млн грн має забезпечити міська рада Бучача.