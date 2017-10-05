У Тернополі затримали 18-річного юнака, який завдав ножових поранень студенту

17:23, 05 жовтня 2017
Тернопіль
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За даними поліції, до трьох студентів підійшла компанія незнайомців, один з них почав просити цигарки, а далі самостійно став обшукувати юнаків.

Фото Michael Blank via flickr.com

У Тернополі затримали 18-річного юнака, який завдав ножових поранень студенту. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про невідомого, який у центрі міста неподалік ЦУМу поранив хлопця, надійшло на лінію "102" 4 жовтня о 22.18. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група.

За даними поліції, до трьох студентів підійшла компанія незнайомців, один з них почав просити цигарки, а далі самостійно став обшукувати юнаків. Хлопці почали протестувати, тоді дебошир витягнув ніж та вдарив ним одного з студентів раз в область обличчя і двічі в плече.

Потерпілого мешканця Зборівського району 1999 року народження госпіталізували до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні.

Поліцейські затримали 18-річного тернополянина відповідно до статті 208 КПК.

Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Нападнику інкримінують ст.  296 частина 4 ККУ (хуліганство). 

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Теги: #новини Тернопільщини