У Тернополі затримали 18-річного юнака, який завдав ножових поранень студенту. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про невідомого, який у центрі міста неподалік ЦУМу поранив хлопця, надійшло на лінію "102" 4 жовтня о 22.18. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група.

За даними поліції, до трьох студентів підійшла компанія незнайомців, один з них почав просити цигарки, а далі самостійно став обшукувати юнаків. Хлопці почали протестувати, тоді дебошир витягнув ніж та вдарив ним одного з студентів раз в область обличчя і двічі в плече.

Потерпілого мешканця Зборівського району 1999 року народження госпіталізували до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні.

Поліцейські затримали 18-річного тернополянина відповідно до статті 208 КПК.

Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Нападнику інкримінують ст. 296 частина 4 ККУ (хуліганство).