На Тернопільщині 13-14 жовтня на фестивалі "Луни повстанського краю" впродовж двох днів відтворюватимуть життя бійців УПА

На Тернопільщині 13-14 жовтня відбудеться фестиваль-реконструкція «Луни повстанського краю»

Як повідомив УНІАН заступник голови Тернопільської ОДА Юрій Юрик, під час заходу буде відтворено два дні з життя табору військової округи УПА «Волинь-Південь», що у селі Антонівці Шумського району.

Фестиваль проводять в рамках відзначення 75-річчя створення Української Повстанської Армії. Учасник та гості фесту зможуть поринути в атмосферу повстанського життя і пройти тими стежками, якими ходили упівці.

У п’ятницю 13 жовтня на місці штабу УПА відкриють криївку, конюшню та пекарню, де будуть пекти хліб, ним пригостять всіх бажаючих.

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«Ми відкриваємо оновленні повстанські класи. Повністю відтворюємо меморіал, де також будуть пам’ятні стели. Для нас важливо, щоб людина, яка потрапляє в штаб УПА, потрапляла в реальні умови, щоб могла проникнути цією атмосферою, побути в повстанському одязі, потримати в руках зброю. Концепція нашого заходу – це повна реконструкція життя Української Повстанської Армії. Адже саме там, у селі Антонівці, був створений повноцінний штаб УПА «Волинь-Південь», де, фактично, почала функціонувати Антонівська республіка, яка об’єднала навколо себе села Тернопільщини та Рівненщини. Проведено роботу щодо відновлення меморіалу УПА, щоб після проведення заходу там можна було організовувати екскурсії, проводити військово-патріотичні табори», – зазначив Юрик.

Він додав, що фестиваль в Антонівцях матиме всеукраїнський вимір.

«У заходах будуть брати участь жителі Тернопільської, Рівненської областей. Ми також очікуємо багато гостей з Києва та з різних регіонів України. Це, напевно, буде єдиним заходом такого масштабу, адже в Україні вже більше немає таких збережених історичних місць, де би ми повноцінно відтворили повстанське життя», – зауважив Юрик.

В рамках фестивалю відбудуться презентації книг на історичну тематику, концерти, кінопокази фільмів «Жива» та «чевроний», реконструкцію бою, концерт.

У неділю заходи розпочне літургія та панахида пам’яті на повстанському цвинтарі, після чого розпочнеться церемонія нагородження родин героїв УПА хрестами бойових заслуг, виступи крайових провідників УПА.

На фестивалі виступатимуть Орест Лютий, культові гурти «Рутенія» та «Тінь сонця».