У Тернополі сьогодні розпочали опалювальний сезон в навчальних закладах. Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, ще раніше – на початку жовтня – почали опалювати опалюються усі медичні заклади, де є стаціонар: лікарню швидкої допомоги, лікарні №2 та 3, дитячу лікарню, пологові будинки та приміщення Центру первинної медико-санітарної допомоги, де є автономне опалення.

Оскільки синоптики прогнозують потепління у найближчі декілька днів до +18+19 °C, рішення щодо початку опалювального сезону для всього житлового фонду Тернополя буде прийматися у понеділок.

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Водночас в соцмережах тернополяни пишуть, що через затягування з обігрівом шкіл та дитсадків діти масово мерзли, як наслідок починали хворіти.

Як відомо, у Житомирі достроково розпочався опалювальний сезон.