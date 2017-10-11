У Житомирі достроково розпочався опалювальний сезон

У Житомирі сьогодні, 11 жовтня, розпочався опалювальний сезон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради , відповідне рішення було ухвалено 11 жовтня на позачерговому засіданні виконкому.

Зазначається, що на такий крок було вирішено піти через істотне зниження температури повітря у Житомирі, хоча спочатку планувалося, що опалювальний сезон у місті розпочнеться з 12 жовтня.

З пропозицією розпочати подачу тепла на день раніше на виконкомі виступив заступник Житомирського міського голови Олександр Фещенко.

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Як розповів кореспонденту УНІАН начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради Олександр Марцун, проблем під час опалювального сезону не має бути.

«У нас за минулий рік було проплачено за спожитий газ 150% від потреби, але є, на жаль, заборгованість тепловиків за спожите «блакитне паливо» за попередні роки у сумі близько 69 млн грн, однак вже підписано договір про реструктуризацію цих боргів з кількома фірмами, які постачали газ. Рівень зношеності котелень складає 60%», - зазначив Марцун.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня виконком Житомирської міськради вирішив розпочати опалювальний сезон достроково, з 12 жовтня.