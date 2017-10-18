У Тернополі нетверезий чоловік, якого зупинили за перехід дороги у невстановленому місці, влаштував шарпанину з поліцейськими

У Тернополі нетверезий чоловік, якого зупинили за ходьбу по дорозі у невстановленому місці, влаштував шарпанину з поліцейськими. Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, чоловіка, який наражав своє життя на небезпеку, переходячи дорогу через чотири смуги руху, патрульні помітили на вул. Микулинецькій. Інспектори одразу зупинилися, аби припинити правопорушення.

Однак на зауваження полісменів громадянин не реагував. Навпаки, почав поводити себе зухвало, нецензурно виражався, погрожував фізичною розправою, почав шарпати за формений одяг. Інспектори змушені були застосувати до правопорушника фізичну силу та одягти кайданки.

Після цього доставили затриманого до відділку поліції, де склали на нього протоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору законній вимозі працівника поліції. Також щодо чоловіка винесли постанову за те, що він переходив дорогу у невстановленому місці.